Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Російські війська били по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією

Тетяна ОлійникВівторок, 25 червня 2024, 20:20
Російські війська били по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією
Наслідки обстрілу Нікопольщини 25 червня. Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

25 червня російська армія била по Нікопольському району на Дніпропетровщині дронами-камікадзе і артилерією.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Від ударів здригалися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Реклама:

Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили". 

 
Наслідки обстрілу Нікопольщини 25 червня. Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Деталі: Пошкоджені також 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони.

Теми: НікопольвійнаобстрілДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Області отримають по дню без відключень світла

Україна отримала ще один ЗРК Patriot від Німеччини

Прем'єр Британії йде у відставку після провалу на парламентських виборах

фото Орбан вже прилетів до Москви, каже, що то "миротворча місія"

Опитування: 65% українців схвалюють безпекові угоди з партнерами, але сумніваються в їхній ефективності

5 липня з 11:00 до 15:00 в Україні зменшать обсяги відключень світла: причина

Усі новини...
Нікополь
Російські війська обстріляли Нікополь: поранені троє людей
Окупанти атакували Нікополь: пошкодили інфраструктуру, поранили жінку
Росіяни вдарили по Нікопольщині з артилерії і дронами, є пошкодження
Останні новини
13:40
Області отримають по дню без відключень світла
13:38
Сили оборони півдня: Ворог застосував майже 300 ударних дронів за добу
13:34
У школах Львові навчальний рік розпочнеться в серпні – Садовий
13:29
У Мінфіні відреагували на заяву про "блокування" коштів для відновлення України
13:22
Washington Post заробляло за президентства Трампа, а зараз у збитках: причина
13:20
Більшість офісних центрів готові до роботи в умовах енергодефіциту: які виклики їх очікують
13:19
ЄВРО-2024Іспанія — Німеччина, Португалія — Франція: прогноз редакції Чемпіона на чвертьфінали ЧЄ
13:15
Україна отримала ще один ЗРК Patriot від Німеччини
13:04
В Росії перестали видавати сімейні іпотеки, всупереч указу Путіна
13:00
Мелодії у сучасних хітах стають дедалі простішими – дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: