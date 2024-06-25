Російські війська били по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією
Вівторок, 25 червня 2024, 20:20
25 червня російська армія била по Нікопольському району на Дніпропетровщині дронами-камікадзе і артилерією.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Від ударів здригалися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.
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Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили".
Деталі: Пошкоджені також 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони.