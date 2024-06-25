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Российские войска избивали по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией

Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 20:20
Российские войска избивали по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией
Последствия обстрелов Никопольщины 25 июня. Фото с телеграмм-канала Сергея Лисака

25 июня российская армия избивала по Никопольскому району на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "От ударов содрогались райцентр, Покровская, Марганецкая и Мировская общины.

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Изуродованы 2 хозяйственные постройки. Еще одна – уничтожена. Там возник пожар, огонь спасатели потушили".

 
Последствия обстрелов Никопольщины 25 июня. Фото с телеграмм-канала Сергея Лисака

Детали: Повреждены также 4 частных дома, гараж, грузовик, линии электропередач и газопроводы.

Темы: НикопольвойнаобстрелДнепропетровская область
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