Российские войска избивали по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией
Вторник, 25 июня 2024, 20:20
25 июня российская армия избивала по Никопольскому району на Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "От ударов содрогались райцентр, Покровская, Марганецкая и Мировская общины.
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Изуродованы 2 хозяйственные постройки. Еще одна – уничтожена. Там возник пожар, огонь спасатели потушили".
Детали: Повреждены также 4 частных дома, гараж, грузовик, линии электропередач и газопроводы.