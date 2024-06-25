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В ЄС назвали безглуздими "санкції" Росії проти європейських ЗМІ

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Вівторок, 25 червня 2024, 20:35
В ЄС назвали безглуздими санкції Росії проти європейських ЗМІ
Вера Юрова в Києві, фото: X

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова розкритикувала рішення Кремля обмежити мовлення понад 80 європейських ЗМІ на території Росії.

Джерело: "Європейська правда", Юрова в X (Twitter)

Деталі: На думку Юрової, рішення обмежити європейські медіа в Росії свідчать про "безперервне порушення свободи ЗМІ з боку Кремля".

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"Це безглузда відплата. Ні, пропагандистські ЗМІ, які фінансуються Росією для поширення дезінформації в межах російської військової доктрини, не є тим самим, що й незалежні ЗМІ. Демократичні країни це знають", – додала віцеголова Єврокомісії.

Російське Міністерство закордонних справ раніше у вівторок заявило, що Москва запроваджує обмеження на мовлення й доступ щодо 81 європейського ЗМІ.

Серед тих, хто потрапив під російські заходи у відповідь, – німецький Spiegel, Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські Mundo, Pais і EFE, італійські Stampa, Repubblica і телекомпанія RAI, французькі Monde, Liberation і France-Presse, а також загальноєвропейські Politico і Euobserver.

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Москва заявила, що це заходи у відповідь на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.

Теми: ЄСсанкціїРосіяЗМІ
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