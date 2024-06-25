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В ЕС назвали бессмысленными "санкции" России против европейских СМИ

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 25 июня 2024, 20:35
В ЕС назвали бессмысленными санкции России против европейских СМИ
Вера Юрова в Киеве, фото: X

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова раскритиковала решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России.

Источник: "Европейская правда", Юрова в X (Twitter)

Детали: По мнению Юровой, решение ограничить европейские медиа в России свидетельствуют о "непрерывном нарушении свободы СМИ со стороны Кремля".

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"Это бессмысленное возмездие. Нет, пропагандистские СМИ, которые финансируются Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, не является тем же, что и независимые СМИ. Демократические страны это знают", – добавила вице-глава Еврокомиссии.

Российское Министерство иностранных дел ранее во вторник заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ в отношении 81 европейского СМИ.

Среди тех, кто попал под российские ответные меры, – немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

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Москва заявила, что это меры в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Напомним, еще в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.

Темы: ЕСсанкцииРосcияСМИ
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