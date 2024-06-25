У ЗМІ показали наслідки удару розвідки по складу боєприпасів у Воронезькій області РФ
Вівторок, 25 червня 2024, 21:47
Російська служба Радіо Свобода показала зроблений 25 червня супутниковий знімок, де видно пожежу на складі боєприпасів в Ольховатці Воронезької області РФ.
Джерело: російська служба "Радіо свобода"
Деталі: На фото видно пожежу на складі боєприпасів – щонайменше два осередки вогню, що відповідає словам місцевих жителів про два дрони, які атакували склад у ніч на 25 червня.
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На відео, знятому місцевими жителями, чітко чути звуки вторинної детонації. Як випливає з даних сервісу Wikimapia, склад був обладнаний на території колишньої ферми.