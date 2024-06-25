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Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В СМИ показали последствия удара разведки по складу боеприпасов в Воронежской области РФ

Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 21:47
В СМИ показали последствия удара разведки по складу боеприпасов в Воронежской области РФ
Фото - российская служба "Радио свобода"

Российская служба Радио Свобода показала сделанный 25 июня спутниковый снимок, где виден пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области РФ.

Источник: российская служба "Радио свобода"

Детали: На фото виден пожар на складе боеприпасов – по меньшей мере две очаги огня, соответствующие словам местных жителей о двух дронах, которые атаковали склад в ночь на 25 июня.

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Фото - российская служба "Радио свобода"

На видео, снятом местными жителями, отчетливо слышны звуки вторичной детонации. Как следует из данных сервиса Wikimapia, склад был оборудован на территории бывшей фермы.

Темы: РосcияГУРвойна
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