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90 українців повернулись із російського полону

Тетяна ОлійникВівторок, 25 червня 2024, 21:53
90 українців повернулись із російського полону
Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими,

До України 25 червня повернулись 90 українських воїнів із російського полону.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережахКоординаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, російські пропагандисти 

Пряма мова: "Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону.

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Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках".

 
Фото зі сторінки Зеленського
 
Фото зі сторінки Зеленського
 
Фото зі сторінки Зеленського

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Деталі: Глава держави подякував ОАЕ за сприяння у звільненні людей та українській команді: Буданову, Єрмаку, Малюку, Клименку, Лубінцю. 

Окупанти стверджують, що відбувся рівноцінний обмін 90 на 90. 

За даними координаційного штабу, додому повернулися зокрема 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

 
Фото зі сторінки Зеленського
 
Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з "Азовсталі". З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

 
Фото - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Служба безпеки України теж опублікувала відео з обміну.

Теми: обмінполонені
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