90 украинцев вернулись из российского плена
В Украину 25 июня вернулись 90 украинских воинов из российского плена.
Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по обращению с военнопленными, российские пропагандисты
Прямая речь: "Дома – это не просто слова. Дома – это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена.
Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях".
Координаційний штаб показав відео з обміну військовополоненими pic.twitter.com/EIbviBIIvf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 25, 2024
Детали: Глава государства поблагодарил ОАЭ за содействие в увольнении людей и украинской команде: Буданову, Ермаку, Малышу, Клименко, Лубинцу.
Оккупанты утверждают, что произошел равноценный обмен 90 на 90.
По данным координационного штаба, домой вернулись в том числе 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.
В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из "Азовстали" бойца. Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.
Служба безопасности Украины тоже опубликовала видео с обмена.