90 украинцев вернулись из российского плена

Фото - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными,

В Украину 25 июня вернулись 90 украинских воинов из российского плена.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по обращению с военнопленными, российские пропагандисты

Прямая речь: "Дома – это не просто слова. Дома – это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена.

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Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищал Мариуполь. Те, кто защищал ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях".

Фото со страницы Зеленского

Фото со страницы Зеленского

Фото со страницы Зеленского

Координаційний штаб показав відео з обміну військовополоненими pic.twitter.com/EIbviBIIvf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 25, 2024

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Детали: Глава государства поблагодарил ОАЭ за содействие в увольнении людей и украинской команде: Буданову, Ермаку, Малышу, Клименко, Лубинцу.

Оккупанты утверждают, что произошел равноценный обмен 90 на 90.

По данным координационного штаба, домой вернулись в том числе 32 нацгвардейца, 18 пограничников, 17 представителей Военно-морских Сил, 15 бойцов ВСУ и 8 терробороновцев.

Фото со страницы Зеленского

Фото - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 вышедших из "Азовстали" бойца. Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.

Фото - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Служба безопасности Украины тоже опубликовала видео с обмена.