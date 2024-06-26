В Одеській області пролунав вибух: ворог бив балістикою
Середа, 26 червня 2024, 00:39
У ніч на середу в Одеській області пролунав вибух.
Джерело: "Думская", Повітряні сили ЗСУ, голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram
Деталі: Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одещини.
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Кіпер попросив жителів Одеси та району, а також Білгород-Дністровського району області перебувати в безпечних місцях.
Доповнено: Близько 1.00 пролунав відбій повітряної загрози.