В Одеській області пролунав вибух: ворог бив балістикою

У ніч на середу в Одеській області пролунав вибух.

Джерело: "Думская", Повітряні сили ЗСУ, голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Деталі: Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та швидкісну ціль у напрямку Одещини.

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Кіпер попросив жителів Одеси та району, а також Білгород-Дністровського району області перебувати в безпечних місцях.

Доповнено: Близько 1.00 пролунав відбій повітряної загрози.