В Одесской области прогремел взрыв: враг бьет баллистикой
Среда, 26 июня 2024, 00:39
В ночь на среду в Одесской области прогремел взрыв.
Источник: "Думская", Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Детали: Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Одесской области.
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Кипер попросил жителей Одессы и района, а также Белгород-Днестровского района области находиться в безопасных местах.
Дополнено: Около 1.00 раздался отбой воздушной угрозы.