Для російського мільярдера в обхід санкцій ввезли з Євросоюзу елітний літак за $110 млн
Власником нового бізнес-джета Airbus A320neo, який потрапив у Росію всупереч санкціям, що забороняють постачання іноземної авіатехніки, може бути один із засновників компанії "Київська площа" Зарах Ілієв.
Джерело: The Moscow Times
Деталі: Ілієв перебуває під санкціями США і Великої Британії. Його статки, за даними Forbes, близько $3 млрд.
Дохід "Київської площі" (Ілієв володів половиною цього бізнесу) від оренди 2023 року - $1,76 млрд.
Ілієв купив свій літак на заміну старому Airbus A318CJ, розповіло одне з джерел. Друге підтверджує, що власник пов'язаний із групою "Київська площа".
Цей борт Airbus Corporate Jets випустила із заводу наприкінці 2019 року під серійним номером 8774. У січні 2020-го він перелетів до Базеля для оснащення vip-інтер'єром і фарбування - на це пішов цілий рік.
Літак купували через зареєстровану в Сан-Марино компанію з адресою на Мальті, він отримав номер T7-HHH. Влітку 2022-го Airbus ACJ320neo змінив прописку на азербайджанську і отримав інший номер 4K-5555. Потім він отримав таджицький номер EY-565 і 14 червня змінив прописку на російську і номер RA-73889.
Airbus A320neo став першим бізнес-джетом ACJ із сімейства NEO в Росії. Він є поліпшеною версією літаків сімейства Airbus A320. Лайнер може долати відстань в 11,1 тис. кілометрів з 25 пасажирами на борту, перебуваючи в повітрі до 13 годин. У всьому світі налічується всього десять таких бізнес-джетів.
Нагадаємо:
- Ціни на техніку та електроніку в Росії можуть зрости на 15-20% вже до осені через санкції Євросоюзу проти "російського SWIFT" - Системи передання фінансових повідомлень Центробанку РФ(СПФС).
- Напередодні ЄС запровадив обмеження щодо СПФС у рамках 14-го пакета санкцій, заборонивши європейським компаніям підключатися до неї, а також здійснювати транзакції з тими, хто проводить платежі через цю систему за межами Росії.