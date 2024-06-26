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Для российского миллиардера в обход санкций ввезли из Евросоюза элитный самолет за $110 млн

Алена ИвашкивСреда, 26 июня 2024, 01:15
Для российского миллиардера в обход санкций ввезли из Евросоюза элитный самолет за $110 млн
Airbus A320neo, фото из Википедии

Владельцем нового бизнес-джета Airbus A320neo, который попал в Россию вопреки санкциям, запрещающим поставки иностранной авиатехники, может быть один из основателей компании "Киевская площадь" Зарах Илиев. 

Источник: The Moscow Times

Детали: Илиев находится под санкциями США и Великобритании. Его состояние, по данным Forbes, около $3 млрд. 

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Доход "Киевской площади" (Илиев владел половиной этого бизнеса) от аренды в 2023 году - $1,76 млрд.

Илиев купил свой самолет на замену старому Airbus A318CJ, рассказал один из источников. Второй подтверждает, что владелец связан с группой "Киевская площадь".

Этот борт Airbus Corporate Jets выпустила с завода в конце 2019 года под серийным номером 8774. В январе 2020-го он перелетел в Базель для оснащения vip-интерьером и покраски - на это ушел целый год.

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Самолет покупали через зарегистрированную в Сан-Марино компанию с адресом на Мальте, он получил номер T7-HHH. Летом 2022-го Airbus ACJ320neo сменил прописку на азербайджанскую и получил другой номер 4K-5555. Затем он получил таджикский номер EY-565 и 14 июня сменил прописку на российскую и номер RA-73889.

Airbus A320neo стал первым бизнес-джетом ACJ из семейства NEO в России. Он является улучшенной версией самолетов семейства Airbus A320. Лайнер может преодолевать расстояние в 11,1 тыс. километров с 25 пассажирами на борту, находясь в воздухе до 13 часов. Во всем мире насчитывается всего десять таких бизнес-джетов.

Напомним:

  • Цены на технику и электронику в России могут вырасти на 15-20% уже к осени из-за санкций Евросоюза против "российского SWIFT" - Системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ (СПФС).
  • Накануне ЕС ввел ограничения в отношении СПФС в рамках 14-го пакета санкций, запретив европейским компаниям подключаться к ней, а также осуществлять транзакции с теми, кто проводит платежи через эту систему за пределами России.

Темы: Росcиясанкции
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