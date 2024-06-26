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Пентагон вважає, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом

Олена ІвашківСереда, 26 червня 2024, 06:09
Пентагон вважає, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом
фото: Вікіпедія

Міністерство оборони США відстежуватиме можливе пересування північнокорейських військ в Росію для їхньої участі у війні в Україні.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, Пентагон

Деталі: За його словами, "це точно та річ, за якою варто стежити".

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Пряма мова: "Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України".

Ще деталі: Райдера також наголосив, що "ми бачили втрати російських військ". Але він знову повторив, що США будуь стежити за цим.

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  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.
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  • Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у середу, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Теми: СШАКНДРРосіяКНДР
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