Пентагон вважає, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом

Міністерство оборони США відстежуватиме можливе пересування північнокорейських військ в Росію для їхньої участі у війні в Україні.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу, Пентагон

Деталі: За його словами, "це точно та річ, за якою варто стежити".

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Пряма мова: "Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України".

Ще деталі: Райдера також наголосив, що "ми бачили втрати російських військ". Але він знову повторив, що США будуь стежити за цим.

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