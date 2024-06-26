Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут пушечным мясом

Алена ИвашкивСреда, 26 июня 2024, 06:09
Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут пушечным мясом
фото: Википедия

Министерство обороны США будет отслеживать возможное передвижение северокорейских войск в Россию для их участия в войне в Украине.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга, Пентагон

Детали: По его словам, "это точно та вещь, за которой стоит следить".

Реклама:

Прямая речь: "Я думаю, что если бы я руководил военным персоналом Северной Кореи, я бы поставил под сомнение отправку своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины".

Еще детали: Райдера сказал, что "мы видели потери российских войск". Но он вновь повторил, что США буду следить за этим.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.
  • В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.
  • Соглашение, подписанное Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в среду, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Темы: СШАКНДРРосcияКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ

Правительство уволило главу Госкино Марину Кудерчук

Орбан после разговора с Путиным "почувствовал" размер разногласий между РФ и Украиной

Украина отреагировала на визит Орбана к Путину и назвала принцип, которого следует придерживаться

В ГПСУ предупреждают: с 17 июля военный билет на границе будут проверять у всех мужчин 18 - 60

фотоВ Британии официально сменился премьер-министр

Все новости...
США
Основатель WikiLeaks Ассанж вышел из зала суда свободным
Самолет Ассанжа прибыл на остров Сайпан, принадлежащий США
Остин впервые поговорил с новым министром обороны РФ
Последние новости
22:14
Столтенберг о переговорах с РФ: Нельзя допустить Минска-3
21:57
Саудовская Аравия испытала падение экспорта нефти до 10-месячного минимума
21:55
фотоСМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей РФ
21:48
Евро-2024Испания одолела Германию в четвертьфинале Евро-2024
21:44
Оккупанты в Крыму забрали дом у Джамалы
21:35
фотоПроменяла театральную сцену на фронт: впечатляющая история минометчицы Нелли Чорбы
21:30
Кулеба провел разговор с новым главой МИД Великобритании
20:53
Зеленский подробнее рассказал о комплексном пакете решений по преодолению энергокризиса
20:41
Наступление РФ на Нью-Йорк: 206 батальон ТРО заявляет об отсутствии поддержки со стороны 41 бригады
20:30
В Британии посадили учительницу, которая развращала школьников и забеременела от одного из них
Все новости...
Реклама:
Реклама: