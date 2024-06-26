Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут пушечным мясом
Среда, 26 июня 2024, 06:09
Министерство обороны США будет отслеживать возможное передвижение северокорейских войск в Россию для их участия в войне в Украине.
Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга, Пентагон
Детали: По его словам, "это точно та вещь, за которой стоит следить".
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Прямая речь: "Я думаю, что если бы я руководил военным персоналом Северной Кореи, я бы поставил под сомнение отправку своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины".
Еще детали: Райдера сказал, что "мы видели потери российских войск". Но он вновь повторил, что США буду следить за этим.
Напомним:
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