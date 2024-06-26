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"Буде розмова в Києві": Зеленський приїхав на Донеччину і покритикував урядовців

Альона Мазуренко Середа, 26 червня 2024, 10:36
Буде розмова в Києві: Зеленський приїхав на Донеччину і покритикував урядовців

Президент Володимир Зеленський прибув 26 червня на Донеччину і заявив, що у Києві відбудеться "окрема розмова" з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту. Зеленський додав, що буде робити відповідні висновки. 

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Донеччина. Разом із нашими воїнами, разом із головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

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Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам.

Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла.

І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами президента, Гнатов молода людина із знанням фронту і досвідом.

Відео президент записав на фоні стели у Покровську в Донецькій області. 

Теми: ЗеленськийДонецька областьвійнаКабінет міністрів
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