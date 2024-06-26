"Будет разговор в Киеве": Зеленский приехал в Донецкую область и покритиковал чиновников

Президент Владимир Зеленский прибыл 26 июня в Донецкую область и заявил, что в Киеве состоится "отдельный разговор" с чиновниками, которые должны быть вблизи фронта. Зеленский добавил, что будет делать соответствующие выводы.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Донецкая область. Вместе с нашими воинами, вместе с главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады непосредственно с позиций.

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Рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю бригаду - абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил и наших боевых медиков.

Провел здесь, в Донецкой области, совещание по безопасности и поддержке людей - детальное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья.

И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы".

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Детали: По словам президента, Гнатов молодой человек со знанием фронта и опытом.

Видео президент записал на фоне стелы в Покровске в Донецкой области.