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Новообраний генсек Ради Європи: Наш пріоритет — Україна 

Андрій Синявський, Анастасія ПроцСереда, 26 червня 2024, 10:59
Новообраний генсек Ради Європи: Наш пріоритет — Україна 
Новообраний генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. фото: Getty Images

Новообраний генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе після оголошення результатів виборів заявив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Укрінформ

Деталі: Таку заяву швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії, зробив після оголошення результатів виборів.

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"Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо, чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями", – наголосив Берсе.

Він заявив про намір якомога швидше обговорити на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і Комітету міністрів та підготувати пропозиції щодо всіх аспектів підтримки.

"Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі", – зазначив Берсе.

ВІДЕО ДНЯ

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок, 25 червня, обрала нового генерального секретаря організації – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.

Берсе обрали в другому раунді голосування, він набрав мінімально необхідний 121 голос делегатів ПАРЄ.

Усього на посаду претендували троє кандидатів: Берсе, колишній міністр культури Естонії Індрек Саар та єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Для участі у нинішніх виборах Рейндерс брав офіційну відпустку в Єврокомісії.

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