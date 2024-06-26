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Новоизбранный генсек Совета Европы: Наш приоритет — Украина

Андрей Синявский, Анастасия ПроцСреда, 26 июня 2024, 10:59
Новоизбранный генсек Совета Европы: Наш приоритет — Украина
Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. фото: Getty Images

Новоизбранный генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе после объявления результатов выборов заявил, что Украина и ее поддержка будет его приоритетным направлением.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ

Детали: Такое заявление швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии, сделал после объявления результатов выборов.

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"Главным нашим приоритетом, и мы все хорошо понимаем, почему, является Украина. И когда мы говорим об Украине, мы говорим не просто о стране, мы говорим об украинцах. Мы говорим об их детях, и Совет Европы очень активно занимается всеми этими вопросами", – подчеркнул Берсе.

Он заявил о намерении как можно скорее обсудить на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Комитета министров и подготовить предложения по всем аспектам поддержки.

"Мы должны действовать быстро и по механизму компенсаций и Реестру ущерба, и по усилению защиты Украины. Мы осознаем, что мы должны придерживаться наших обязательств, и я обещаю быть преданным этому делу", – отметил Берсе.

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Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 25 июня, избрала нового генерального секретаря организации – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.

Берсе избрали во втором раунде голосования, он набрал минимально необходимый 121 голос делегатов ПАСЕ.

Всего на должность претендовали три кандидата: Берсе, бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Для участия в нынешних выборах Рейндерс брал официальный отпуск в Еврокомиссии.

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