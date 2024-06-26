В Криму сталася пожежа на мисі, звідки РФ запускає "Шахеди" по Україні 

В окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда, де розташований військовий полігон армії РФ, звідки окупанти запускають безпілотники по Україні.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода", "Крим.Реалії"

Дослівно РС: "На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок (24 червня - ред.), добре видно пожежу на мисі Чауда в анексованому Криму.

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Тут розташований військовий полігон армії РФ, з якого, за словами представників ЗСУ, російські військові запускають по цілях в Україні баражувальні боєприпаси типу "Шахед/Герань".

Мис Чауда на мапі Google Maps

Що стало причиною пожежі, невідомо: про ракетні атаки або атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося".

Деталі: Згідно з картою, створеною журналістами, у районі мису Чауда розташовані кілька військових об'єктів РФ, зокрема полігон.

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Наприкінці 80-х його було закрито, проте у 2016 році РФ знову відновила його роботу.