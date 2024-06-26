В Крыму произошел пожар на мысе, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине
В оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, где расположен военный полигон армии РФ, откуда оккупанты запускают беспилотники по Украине.
Источник: российская служба "Радио Свобода", "Крым.Реалии"
Дословно РС: "На спутниковом снимке, сделанном утром в понедельник (24 июня - ред.), хорошо видно пожар на мысе Чауда в аннексированном Крыму.
Здесь расположен военный полигон армии РФ, с которого, по словам представителей ВСУ, российские военные запускают по целям в Украине барражирующие боеприпасы типа "Шахед/Герань".
Что стало причиной пожара, неизвестно: о ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось".
Детали: Согласно карте, созданной журналистами, в районе мыса Чауда расположены несколько военных объектов РФ, в том числе полигон.
В конце 80-х он был закрыт, однако в 2016 году РФ снова возобновила его работу.