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В Крыму произошел пожар на мысе, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине

Алена МазуренкоСреда, 26 июня 2024, 11:04
В Крыму произошел пожар на мысе, откуда РФ запускает Шахеды по Украине
фото пожара. источник: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму произошел пожар на мысе Чауда, где расположен военный полигон армии РФ, откуда оккупанты запускают беспилотники по Украине.

Источник: российская служба "Радио Свобода", "Крым.Реалии"

Дословно РС: "На спутниковом снимке, сделанном утром в понедельник (24 июня - ред.), хорошо видно пожар на мысе Чауда в аннексированном Крыму.

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Здесь расположен военный полигон армии РФ, с которого, по словам представителей ВСУ, российские военные запускают по целям в Украине барражирующие боеприпасы типа "Шахед/Герань".

Мыс Чауда на карте Google Maps
Мыс Чауда на карте Google Maps

Что стало причиной пожара, неизвестно: о ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось".

Детали: Согласно карте, созданной журналистами, в районе мыса Чауда расположены несколько военных объектов РФ, в том числе полигон.

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В конце 80-х он был закрыт, однако в 2016 году РФ снова возобновила его работу.

Темы: КрымоккупацияШахедпожар
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