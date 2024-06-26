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СБУ затримала інформатора РФ, який ховався від мобілізації та готував удари по Буковині

Станіслав ПогоріловСереда, 26 червня 2024, 11:14
СБУ затримала інформатора РФ, який ховався від мобілізації та готував удари по Буковині
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки затримала російського інформатора на Буковині, який готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угруповань РФ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Повідомляється, що затриманий – це 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави.

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Щоб підтвердити відданість РФ, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України.

Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

Для комунікації з окупантами інформатор використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ. Також він писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.

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Для конспірації в інтернеті чоловік використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом.

Співробітники СБУ встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Теми: СБУвійнаРосіяУкраїна
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