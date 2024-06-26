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СБУ задержала информатора РФ, который скрывался от мобилизации и готовил удары по Буковине

Станислав ПогориловСреда, 26 июня 2024, 11:14
СБУ задержала информатора РФ, который скрывался от мобилизации и готовил удары по Буковине
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала российского информатора на Буковине, который готовил ракетно-дронные удары по критической инфраструктуре региона и пытался вступить в оккупационные группировки РФ.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что задержанный - это 36-летний житель Черновцов, который два года скрывался дома от мобилизации. За это время он дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь в войне против нашего государства.

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Чтобы подтвердить преданность РФ, мужчина в эфире российской чат-рулетки показательно поджег государственный флаг Украины.

После этого предатель пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.

Для коммуникации с оккупантами информатор использовал один из российских видеочатов, который контролируют спецслужбы РФ. Также он писал в прокремлевских пабликах о своем желании присоединиться в ряды российских боевиков, чтобы воевать против Украины.

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Для конспирации в интернете мужчина использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом.

Сотрудники СБУ установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его. Во время обысков в квартире задержанного изъято 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флеш-накопители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Темы: СБУвойнаРосcияУкраина
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