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ЗМІ: Німеччина та Франція послабили санкційний пакет ЄС проти Білорусі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 26 червня 2024, 23:11
ЗМІ: Німеччина та Франція послабили санкційний пакет ЄС проти Білорусі
Фото - Getty Images

Німеччина та кілька інших країн-експортерів, зокрема Франція, домоглися послаблення санкційних планів ЄС проти Білорусі, затверджених на рівні послів у середу, 26 червня.

Джерело: з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі повідомило агентство DPA, передає "Європейська правда" 

Деталі: За наполягання Берліна під час переговорів у середу не вдалося досягти домовленості про всеосяжну заборону ЄС на експорт транспортних засобів. У майбутньому до Білорусі заборонять експортувати лише ті машини, які можуть бути використані у військових цілях.

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Франція, за даними DPA, також підтримала вимоги щодо послаблення санкцій проти Білорусі. Винятки мають бути зроблені для предметів розкоші, таких як вироби зі шкіри, парфумерія та вина.

Країни Центральної та Східної Європи, зокрема Польща та країни Балтії, протягом місяців переговорів наполягали на тому, щоб на Білорусь були накладені такі ж економічні санкції, як і на Росію.

Окрім підтримки Білоруссю російської агресії проти України, причиною цього було те, що Росія і Білорусь пов'язані митним союзом і товари можуть вільно переміщуватися з однієї країни в іншу.

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Противники ще більш далекосяжних санкційних заходів, з іншого боку, стверджували, що Білорусь поки що не є безпосередньою стороною війни, а отже, поки що не слід поширювати на неї такий же режим, як і на Росію.

Посли ЄС, як повідомлялось, у середу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі, він набуде чинності після схвалення за письмовою процедурою в Раді ЄС.

Перед тим Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Теми: НімеччинаФранціясанкціїБілорусь
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