СМИ: Германия и Франция ослабили санкционный пакет ЕС против Беларуси

Германия и несколько других стран-экспортеров, в частности Франция, добились ослабления санкционных планов ЕС против Беларуси, утвержденных на уровне послов в среду, 26 июня.

Источник: со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило агентство DPA, передает "Европейская правда"

Детали: По настоянию Берлина во время переговоров в среду не удалось достичь договоренности о всеобъемлющем запрете ЕС на экспорт транспортных средств. В будущем в Беларусь запретят экспортировать только те машины, которые могут быть использованы в военных целях.

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Франция, по данным DPA, также поддержала требования по ослаблению санкций против Беларуси. Исключения должны быть сделаны для предметов роскоши, таких как изделия из кожи, парфюмерия и вина.

Страны Центральной и Восточной Европы, в частности Польша и страны Балтии, в течение месяцев переговоров настаивали на том, чтобы на Беларусь были наложены такие же экономические санкции, как и на Россию.

Кроме поддержки Беларусью российской агрессии против Украины, причиной этого было то, что Россия и Беларусь связаны таможенным союзом и товары могут свободно перемещаться из одной страны в другую.

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Противники еще более далеко идущих санкционных мер, с другой стороны, утверждали, что Беларусь пока не является непосредственной стороной войны, а значит, пока не следует распространять на нее такой же режим, как и на Россию.

Послы ЕС, как сообщалось, в среду одобрили новый пакет санкций против Беларуси, он вступит в силу после одобрения по письменной процедуре в Совете ЕС.

Перед тем Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.