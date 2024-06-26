Генштаб: На фронті за добу 116 зіткнень, найінтенсивніше – на Покровському напрямку

З початку доби 26 червня на фронті відбулось 116 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Крім того, відбулось 43 ворожих авіаудари, зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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На Харківському напрямку російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії.

На Лиманському напрямку за день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів".

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Деталі: На Сіверському напрямку росіяни 11 разів штурмовими діями намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина боєзіткнень ще триває.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного, три боєзіткнення завершились. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових дій.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується вісім безуспішних для окупантів бойових зіткнень.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили за день 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами.