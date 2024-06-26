Генштаб: На фронте за сутки 116 столкновений, интенсивнее всего – на Покровском направлении

С начала суток 26 июня на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Кроме того, произошло 43 вражеских авиаудара, в частности, оккупанты сбросили 57 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали 359 дронов-камикадзе и совершили более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

Реклама:

На Харьковском направлении российские террористы 10 раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанск, Липцы, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Синковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На Северском направлении россияне 11 раз штурмовыми действиями пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боеприкосновений еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты девять раз атаковали вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного, три боеприкосновения завершились. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор нарастил усилия – в общей сложности совершил 37 штурмовых действий.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается восемь безуспешных для оккупантов боевых столкновений.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили в день 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами.