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Російські "Шахеди" долетіли на захід країни

Тетяна Олійник, Олена ІвашківЧетвер, 27 червня 2024, 02:06
Російські Шахеди долетіли на захід країни
Фото - Getty Images

Російські війська увечері 26 червня запустили на територію України ударні БпЛА. Близько 2.00 вони долетіли на захід країни у Тернопільську, Івано-Франківську та Хмельницьку області. О 5.15 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:57 військові повідомили, що ударні БпЛА курсують на Херсонщині у північно-західному напрямку.

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Оновлено: О 22:48 повідомили про ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше повітряники попередили про групу БпЛА на Миколаївщині західним курсом, декілька груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

О 23:33 військові попередили про рух ударних БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний та БпЛА через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район.

О 00.29 Повітряни сили оновили напрямки руху ворожих БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
  • Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.
  • БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку.
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О 1.35 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Хмельницької та Чернівецької областей, курс західний.
  • БпЛА на півдні Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
  • БпЛА з Кіровоградської області на Вінниччину.

О 2.00 стали відомі маршрути, якими рухаються ударні БпЛА:

  • БпЛА на межі Чернівецької та Тернопільської областей, курс західний.
  • БпЛА на Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
  • БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.
  • Група ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 2.19  ударний БпЛА був зафіксований у напрямку Коломиї.

О 3.06 стали повітряники оновили маршрут руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Тернопільщини курсом на захід.
  • БпЛА на півдні Хмельниччини у західному напрямку.
  • Група БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей курсом на захід.
  • БпЛА на Миколаївщині, Кіровоградщині та Черкащині у північно-західному напрямку.

О 5.15 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Теми: Шахедповітряна тривога
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