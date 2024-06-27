Російські "Шахеди" долетіли на захід країни

Російські війська увечері 26 червня запустили на територію України ударні БпЛА. Близько 2.00 вони долетіли на захід країни у Тернопільську, Івано-Франківську та Хмельницьку області. О 5.15 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:57 військові повідомили, що ударні БпЛА курсують на Херсонщині у північно-західному напрямку.

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Оновлено: О 22:48 повідомили про ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше повітряники попередили про групу БпЛА на Миколаївщині західним курсом, декілька груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

О 23:33 військові попередили про рух ударних БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний та БпЛА через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район.

О 00.29 Повітряни сили оновили напрямки руху ворожих БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.

Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.

БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку.

Мапа alerts.in.ua

О 1.35 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Хмельницької та Чернівецької областей, курс західний.

БпЛА на півдні Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

БпЛА з Кіровоградської області на Вінниччину.

О 2.00 стали відомі маршрути, якими рухаються ударні БпЛА:

БпЛА на межі Чернівецької та Тернопільської областей, курс західний.

БпЛА на Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.

Група ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

О 2.19 ударний БпЛА був зафіксований у напрямку Коломиї.

О 3.06 стали повітряники оновили маршрут руху ударних БпЛА:

БпЛА на півдні Тернопільщини курсом на захід.

БпЛА на півдні Хмельниччини у західному напрямку.

Група БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей курсом на захід.

БпЛА на Миколаївщині, Кіровоградщині та Черкащині у північно-західному напрямку.

О 5.15 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях.