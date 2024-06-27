Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские "Шахеды" долетели на запад страны

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивЧетверг, 27 июня 2024, 02:06
Российские Шахеды долетели на запад страны
Фото - Getty Images

Российские войска вечером 26 июня запустили на территорию Украины ударные БПЛА. Около 2.00 они долетели на запад страны в Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Хмельницкую области. В 5.15 прозвучал отбой угрозы ударных БПЛА по областям.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:57 военные сообщили, что ударные БПЛА курсируют в Херсонской области в северо-западном направлении.

Реклама:

Обновлено: В 22:48 сообщили об ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Позже воздушники предупредили о группе БпЛА на Николаевщине западным курсом, несколько групп БпЛА из Херсона в направлении Николаева и БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.

В 23:33 военные предупредили о движении ударных БПЛА на Николаевщине, курс северо-западный и БПЛА через Белгород-Днестровский район курсом на Одесский район.

В 00.29 Воздушные силы обновили направления движения вражеских БПЛА:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ударные БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.
  • Ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской и Кировоградской областей.
  • БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в восточном направлении.
Карта alerts.in.ua
Карта alerts.in.ua

В 1.35 воздушники обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на границе Хмельницкой и Черновицкой областей, курс западный.
  • БпЛА на юге Винницкой области в направлении Хмельницкой области.
  • БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область.

В 2.00 стали известны маршруты, по которым движутся ударные БпЛА:

  • БпЛА на границе Черновицкой и Тернопольской областей, курс западный.
  • БпЛА на Виннитчине в направлении Хмельницкой области.
  • БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.
  • Группа ударных БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

В 2.19 ударный БпЛА был зафиксирован в направлении Коломыи.

В 3.06 стали воздушники обновили маршрут движения ударных БпЛА:

  • БпЛА на юге Тернопольщины курсом на запад.
  • БпЛА на юге Хмельницкой области в западном направлении.
  • Группа БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей курсом на запад.
  • БпЛА на Николаевщине, Кировоградщине и Черкасщине в северо-западном направлении.

В 5.15 прозвучал отбой угрозы ударных БПЛА по областям.

Темы: Шахедвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

14% словаков хотели бы, чтобы Россия победила Украину, больше всего таких – среди избирателей Фицо

В Севастополе раздавались взрывы и поднялся дым, гауляйтер пишет о "работе ПВО"

Энергетики рассказали, когда украинцам ожидать облегчения ситуации с отключениями света

Дело о штурме Капитолия: Верховный суд США частично встал на сторону Трампа

Во вторник графики отключения света будут действовать круглосуточно

обновленоРоссияне обстреливают Херсон с левого берега Днепра: есть пострадавшие

Все новости...
Шахед
В Крыму произошел пожар на мысе, откуда РФ запускает "Шахеды" по Украине
Олещук показал эмоциональные кадры противовоздушных боев: в 2024 году сбито 1953 "Шахеда"
Удар в местах хранения "Шахедов" в Ейске 21 июня: известно о 120 уничтоженных БпЛА
Последние новости
01:30
Оккупанты ударили по центральной части Херсона из РСЗО и артиллерии
01:12
Количество боевых столкновений за минувшие сутки возросло до 161 – Генштаб
00:50
Евро-2024, фотоСлезы Роналду и геройство Кошты: сборная Португалии вышла в 1/4 Евро-2024
00:42
Кулеба: Россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН
00:26
Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт F-16 для Украины
00:17
фотоСМИ выяснили, кто курирует "Эпицентры" в оккупации и при чем там "след Королевской"
23:21
Вся Украина снова была в тревоге: МиГ-31К поднялся в воздух
22:17
14% словаков хотели бы, чтобы Россия победила Украину, больше всего таких – среди избирателей Фицо
22:09
теннисУимблдон: Костюк, Ястремская и Стародубцева успешно преодолели первый круг
22:06
Экономические новости 1 июля: возможный дефолт в Украине, блокировка на границе с Польшей
Все новости...
Реклама:
Реклама: