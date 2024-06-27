Российские "Шахеды" долетели на запад страны

Российские войска вечером 26 июня запустили на территорию Украины ударные БПЛА. Около 2.00 они долетели на запад страны в Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Хмельницкую области. В 5.15 прозвучал отбой угрозы ударных БПЛА по областям.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:57 военные сообщили, что ударные БПЛА курсируют в Херсонской области в северо-западном направлении.

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Обновлено: В 22:48 сообщили об ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Позже воздушники предупредили о группе БпЛА на Николаевщине западным курсом, несколько групп БпЛА из Херсона в направлении Николаева и БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.

В 23:33 военные предупредили о движении ударных БПЛА на Николаевщине, курс северо-западный и БПЛА через Белгород-Днестровский район курсом на Одесский район.

В 00.29 Воздушные силы обновили направления движения вражеских БПЛА:

ВИДЕО ДНЯ

Ударные БпЛА из Одесской области в направлении Винницкой области.

Ударные БпЛА с Николаевщины в направлении Одесской и Кировоградской областей.

БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в восточном направлении.

Карта alerts.in.ua

В 1.35 воздушники обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА на границе Хмельницкой и Черновицкой областей, курс западный.

БпЛА на юге Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

БпЛА из Кировоградской области в Винницкую область.

В 2.00 стали известны маршруты, по которым движутся ударные БпЛА:

БпЛА на границе Черновицкой и Тернопольской областей, курс западный.

БпЛА на Виннитчине в направлении Хмельницкой области.

БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.

Группа ударных БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

В 2.19 ударный БпЛА был зафиксирован в направлении Коломыи.

В 3.06 стали воздушники обновили маршрут движения ударных БпЛА:

БпЛА на юге Тернопольщины курсом на запад.

БпЛА на юге Хмельницкой области в западном направлении.

Группа БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей курсом на запад.

БпЛА на Николаевщине, Кировоградщине и Черкасщине в северо-западном направлении.

В 5.15 прозвучал отбой угрозы ударных БПЛА по областям.