Польща та країни Балтії просять про оборонну лінію на кордоні з Росією та Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали в середу Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви.

Джерело: Reuters

Деталі: У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі в четвер, лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією і Білоруссю, заявили, що проект, спрямований на захист блоку з 27 країн і 450-мільйонним населенням, також потребуватиме фінансової підтримки всіх членів.

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Дослівно: "Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією і Білоруссю відповідатиме гострій і нагальній потребі убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз".

Ще деталі: Під гібридними загрозами мається на увазі поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний тиск і переправлення мігрантів через кордони.

Як йдеться у листі, масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають цілеспрямованих дій ЄС для їхньої політичної і фінансової підтримки.

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Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією і Білоруссю приблизно в 2,5 мільярда євро (2,67 мільярда доларів).

Європейські інвестиції в оборону та її фінансування стануть однією з головних тем для обговорення лідерами ЄС на саміті, оскільки війна Росії проти України триває вже третій рік і Москва посилює гібридні операції проти Заходу.

Заклик до спільного фінансування лінії наземної оборони на східному кордоні Європейського Союзу з'явився після попередньої ініціативи Греції та Польщі створити систему протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського "Залізного купола", яка б координувала нині розрізнені системи протиповітряної оборони країн-членів ЄС.

У листі йдеться про те, що планування і будівництво лінії оборони на східному кордоні ЄС має здійснюватися в координації з НАТО і його військовими вимогами.