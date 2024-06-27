Польша и страны Балтии просят об оборонительной линии на границе с Россией и Беларусью

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали в среду Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы.

Источник: Reuters

Детали: В письме к главе ЕС, которое будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в четверг, лидеры четырех стран, имеющих общие границы с Россией и Беларусью, заявили, что проект, направленный на защиту блока из 27 стран и 450-миллионным населением, также потребует финансовой поддержки всех членов.

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Дословно: "Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью будет отвечать острой и насущной потребности обезопасить ЕС от военных и гибридных угроз".

Еще детали: Под гибридными угрозами подразумевается сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и переправку мигрантов через границы.

Как говорится в письме, масштаб и стоимость этих совместных усилий требуют целенаправленных действий ЕС для их политической и финансовой поддержки.

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Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов).

Европейские инвестиции в оборону и ее финансирование станут одной из главных тем для обсуждения лидерами ЕС на саммите, поскольку война России против Украины продолжается уже третий год и Москва усиливает гибридные операции против Запада.

Призыв к совместному финансированию линии наземной обороны на восточной границе Европейского Союза появился после предыдущей инициативы Греции и Польши создать систему противовоздушной обороны ЕС по образцу израильского "Железного купола", которая бы координировала ныне разрозненные системы противовоздушной обороны стран-членов ЕС.

В письме говорится о том, что планирование и строительство линии обороны на восточной границе ЕС должно осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями.