ДТЕК: В Україні не вистачає ППО щоб прикрити відремонтовані енергооб’єкти
Нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.
Джерело: виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post, Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За словами Сухарука, повсюдна нестача в Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити свою критично важливу інфраструктуру від російських ударів.
На кожну ракету-перехоплювач, яку Україна має для захисту від російських ударів по енергосистемі, Росія має від п'яти до шести ракет для запуску по Україні.
Сахарук зазначив, що якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки.
Він також підкреслив, що різка різниця між необхідним і фактичним співвідношенням українських засобів протиповітряної оборони та атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.
ISW зазначив, що російська кампанія повітряних ударів по українській енергосистемі вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії в Україні, а російські війська змогли використати дефіцит протиповітряної оборони, спричинений нестачею систем ППО, наданих Заходом, для максимального пошкодження енергетичних потужностей України протягом 2024 року.
Ключові висновки ISW за 26 червня:
- Теракти в Республіці Дагестан, скоєні 23 червня, ймовірно, філією "Ісламської держави" (ІД) у вілаяті Кавказ, посилили побоювання в російському інформаційному просторі щодо подальших атак і нестабільності на Північному Кавказі.
- Теракти в Дагестані 23 червня також спонукали главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова подвоїти свій імідж безжального авторитарного силовика, здатного захистити Північний Кавказ від релігійного екстремізму.
- Як повідомляється, Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив, що Росія не зацікавлена в жодних переговорах, які не призведуть до територіальних поступок України за межами тих частин України, які вже окуповані російськими військами.
- Новий міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов використав свою першу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном 26 червня, щоб повторити стандартні російські погрози, спрямовані на те, щоб змусити США відмовитися від підтримки України в рамках ширшої російської кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на прийняття рішень на Заході.
- Росія та Україна обмінялися 90 військовополоненими 25 червня в рамках обміну військовополоненими один на один на тлі повідомлень Організації Об'єднаних Націй (ООН) про те, що Росія продовжує жорстоке поводження з військовополоненими.
- Росія та Іран підписали 26 червня меморандум про постачання російського газу до Ірану після повідомлень про розбіжності між Росією та Китайською Народною Республікою (КНР) щодо постачання російського газу до КНР.
- Повсюдний дефіцит критично важливих для України ракет протиповітряної оборони обмежує здатність України захищати свою критично важливу інфраструктуру від російських ударів.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед під Куп'янськом.
- Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI) опублікував 26 червня доповідь, в якій детально описується значне збільшення виробництва військової техніки та озброєнь в Росії у 2023 році.