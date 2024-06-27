ДТЭК: В Украине не хватает ПВО чтобы прикрыть отремонтированные энергообъекты
Недостаток ракет ПВО делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.
Источник: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post, Институт изучения войны (ISW)
Детали: По словам Сухарука, повсеместная нехватка в Украине критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить свою критически важную инфраструктуру от российских ударов.
На каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты от российских ударов по энергосистеме, Россия имеет от пяти до шести ракет для запуска по Украине.
Сахарук отметил, что если Россия запустит 10 ракет по любой цели в Украине, украинским силам нужно будет ответить не менее 12 ракетами ПВО, чтобы адекватно защититься от атаки.
Он также подчеркнул, что резкая разница между необходимым и фактическим соотношением украинских средств противовоздушной обороны и атакующих российских ракет означает, что нехватка ракет-перехватчиков делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.
ISW отметил, что российская кампания воздушных ударов по украинской энергосистеме уже наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в Украине, а российские войска смогли использовать дефицит противовоздушной обороны, вызванный недостатком систем ПВО, предоставленных Западом, для максимального повреждения энергетических мощностей Украины в течение 2024 года.
Ключевые выводы ISW за 26 июня:
- Теракты в Республике Дагестан, совершенные 23 июня, вероятно, филиалом "Исламского государства" (ИГ) в вилаяте Кавказ, усилили опасения в российском информационном пространстве относительно дальнейших атак и нестабильности на Северном Кавказе.
- Теракты в Дагестане 23 июня также побудили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова удвоить свой имидж безжалостного авторитарного силовика, способного защитить Северный Кавказ от религиозного экстремизма.
- Как сообщается, Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле 2024 года.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил, что Россия не заинтересована ни в каких переговорах, которые не приведут к территориальным уступкам Украины за пределами тех частей Украины, которые уже оккупированы российскими войсками.
- Новый министр обороны России Андрей Белоусов использовал свой первый телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином 26 июня, чтобы повторить стандартные российские угрозы, направленные на то, чтобы заставить США отказаться от поддержки Украины в рамках более широкой российской кампании рефлексивного контроля, направленной на принятие решений на Западе.
- Россия и Украина обменялись 90 военнопленными 25 июня в рамках обмена военнопленными один на один на фоне сообщений Организации Объединенных Наций (ООН) о том, что Россия продолжает жестокое обращение с военнопленными.
- Россия и Иран подписали 26 июня меморандум о поставках российского газа в Иран после сообщений о разногласиях между Россией и Китайской Народной Республикой (КНР) по поставкам российского газа в КНР.
- Повсеместный дефицит критически важных для Украины ракет противовоздушной обороны ограничивает способность Украины защищать свою критически важную инфраструктуру от российских ударов.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед под Купянском.
- Королевский институт объединенных служб (RUSI) опубликовал 26 июня доклад, в котором подробно описывается значительное увеличение производства военной техники и вооружений в России в 2023 году.