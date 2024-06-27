ДТЭК: В Украине не хватает ПВО чтобы прикрыть отремонтированные энергообъекты

Недостаток ракет ПВО делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

Источник: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post, Институт изучения войны (ISW)

Детали: По словам Сухарука, повсеместная нехватка в Украине критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить свою критически важную инфраструктуру от российских ударов.

Реклама:

На каждую ракету-перехватчик, которую Украина имеет для защиты от российских ударов по энергосистеме, Россия имеет от пяти до шести ракет для запуска по Украине.

Сахарук отметил, что если Россия запустит 10 ракет по любой цели в Украине, украинским силам нужно будет ответить не менее 12 ракетами ПВО, чтобы адекватно защититься от атаки.

Он также подчеркнул, что резкая разница между необходимым и фактическим соотношением украинских средств противовоздушной обороны и атакующих российских ракет означает, что нехватка ракет-перехватчиков делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

ВИДЕО ДНЯ

ISW отметил, что российская кампания воздушных ударов по украинской энергосистеме уже наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в Украине, а российские войска смогли использовать дефицит противовоздушной обороны, вызванный недостатком систем ПВО, предоставленных Западом, для максимального повреждения энергетических мощностей Украины в течение 2024 года.

Ключевые выводы ISW за 26 июня: