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Байден і Трамп у четвер зустрінуться на теледебатах

Олена ІвашківЧетвер, 27 червня 2024, 06:48
Байден і Трамп у четвер зустрінуться на теледебатах
фото: Getty Images

Майбутні кандидати на посаду президента США президент Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп проведуть у четвер теледебати на телеканалі CNN.

Джерело: CNN, The Hill, "Укрінформ"

Деталі: Дебати розпочнуться в четвер о 21:00 (о 4:00 у п'ятницю за Києвом) і триватимуть 90 хвилин.

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Уперше в історії виборів теледебати відбудуться ще до національних партійних з’їздів, тобто до офіційного висунення кандидатів.

На вимогу Трампа, опоненти не матимуть жодних записів, а лише чисті аркуші паперу та ручки. 

На вимогу Байдена, поєдинок відбудеться без аудиторії, яка могла б підбадьорювати своїх лідерів вигуками й аплодисментами – у телестудії будуть присутні лише двоє телеведучих. Крім того, мікрофони вмикатимуться, лише коли політики відповідатимуть на свої запитання, аби вони не перебивали одне одного й не вставляли коментарі, як це любить робити Трамп.

ВІДЕО ДНЯ

Байден протягом тижня перебуває у заміській резиденції Кемп-Девід, де з групою радників готується до дебатів.

Йому допомагають керівник штабу Джеффрі Зенц, старша помічниця Аніта Данн, головний консультант кампанії Майк Донілон, колишній керівник штабу Рон Клайн та особистий адвокат Байдена Боб Бауер, який грає роль Трампа в інсценованих дебатах.

Команда Байдена наголошує на темах, які вважає вигідними для президента, – інвестиції в інфраструктуру, кліматичні проблеми, міжнародна політика та заходи боротьби з міграцією на кордоні.

Експерти наголошують, що головна мета Трампа – показати, що 81-річний Байден втратив пам’ять і гостроту розуму й не здатний очолювати країну ще чотири роки (у листопаді йому сповниться 82).

Байден, своєю чергою, має довести, що він придатний для цієї ролі.

Очікується, що в жовтні, ближче до дня виборів, кандидати проведуть ще одні теледебати.

Чергові, 60-ті президентські вибори у США відбудуться у вівторок 5 листопада 2024 року. Також пройдуть вибори обох палат Конгресу – Палати представників і третини Сенату.

Теми: СШАБайденТрамп
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