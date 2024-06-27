Байден и Трамп в четверг встретятся на теледебатах

Будущие кандидаты на пост президента США президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп проведут в четверг теледебаты на телеканале CNN.

Источник: CNN, The Hill, "Укринформ"

Детали: Дебаты начнутся в четверг в 21:00 (в 4:00 в пятницу по Киеву) и продлятся 90 минут.

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Впервые в истории выборов теледебаты состоятся еще до национальных партийных съездов, то есть до официального выдвижения кандидатов.

По требованию Трампа, оппоненты не будут иметь никаких записей, а только чистые листы бумаги и ручки.

По требованию Байдена, поединок состоится без аудитории, которая могла бы подбадривать своих лидеров возгласами и аплодисментами - в телестудии будут присутствовать только двое телеведущих. Кроме того, микрофоны будут включаться, только когда политики будут отвечать на свои вопросы, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии, как это любит делать Трамп.

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Байден в течение недели находится в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, где с группой советников готовится к дебатам.

Ему помогают руководитель штаба Джеффри Зенц, старшая помощница Анита Данн, главный консультант кампании Майк Донилон, бывший руководитель штаба Рон Клайн и личный адвокат Байдена Боб Бауэр, который играет роль Трампа в инсценированных дебатах.

Команда Байдена отмечает темы, которые считает выгодными для президента, - инвестиции в инфраструктуру, климатические проблемы, международная политика и меры борьбы с миграцией на границе.

Эксперты отмечают, что главная цель Трампа - показать, что 81-летний Байден потерял память и остроту ума и не способен возглавлять страну еще четыре года (в ноябре ему исполнится 82).

Байден, в свою очередь, должен доказать, что он пригоден для этой роли.

Ожидается, что в октябре, ближе ко дню выборов, кандидаты проведут еще одни теледебаты.

Очередные, 60-е президентские выборы в США состоятся во вторник 5 ноября 2024 года. Также пройдут выборы обеих палат Конгресса - Палаты представителей и трети Сената.