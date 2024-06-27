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На Миколаївщині викрили молодиків, які за $15 тисяч обіцяли ухилянтам інвалідність

Альона Мазуренко Четвер, 27 червня 2024, 10:20
На Миколаївщині викрили молодиків, які за $15 тисяч обіцяли ухилянтам інвалідність

На Миколаївщині викрили схему для зняття чоловіків з військового обліку. Так, двоє молодиків за 15 тисяч доларів обіцяли "впливати" на посадовців медзакладу для оформлення інвалідності.

Джерело: відділ комунікації поліції Миколаївської області

Дослівно: "Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє миколаївців - 20 та 22 років, спланувавши схему незаконного заробітку, змовились спільно надавати послуги чоловікам призовного віку незаконно ухилятися від проходження військової служби.

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Один із ділків повинен був підшукувати клієнтів, а інший нібито мав можливість впливати на посадових осіб обласного центру медико-соціальної експертизи.

В результаті спільної роботи зловмисників клієнти, сплативши 15 тисяч доларів, отримували обіцянку набути статусу людини з інвалідністю, що, в свою чергу, дозволяє військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон".

 

Деталі: Після отримання останньої частини коштів у сумі 3000 доларів правоохоронці затримали зловмисників.

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Затриманим повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди".

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває досудове розслідування.

Теми: ухилянтиМиколаївська областьполіція
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