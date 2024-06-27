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На Николаевщине разоблачили схему для уклонистов: инвалидность за $15 тысяч

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июня 2024, 10:20
На Николаевщине разоблачили схему для уклонистов: инвалидность за $15 тысяч

На Николаевщине разоблачили схему для снятия мужчин с воинского учета. Так, двое парней за 15 тысяч долларов обещали "влиять" на должностных лиц медучреждения для оформления инвалидности. 

Источник: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Дословно: "Во время досудебного расследования полицейские установили, что двое николаевцев - 20 и 22 лет, спланировав схему незаконного заработка, сговорились совместно предоставлять услуги мужчинам призывного возраста незаконно уклоняться от прохождения военной службы.

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Один из дельцов должен был подыскивать клиентов, а другой якобы имел возможность влиять на должностных лиц областного центра медико-социальной экспертизы.

В результате совместной работы злоумышленников клиенты, заплатив 15 тысяч долларов, получали обещание получить статус человека с инвалидностью, что, в свою очередь, позволяет военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу".

 

Детали: После получения последней части средств в сумме 3000 долларов правоохранители задержали злоумышленников.

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Задержанным сообщили о подозрении по ч.3 ст. 369-2 УК "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды".

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Продолжается досудебное расследование.

Темы: уклонистыНиколаевская областьполиция
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