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Льотчик винищувача МіГ-29 розповів, як збив два "Шахеди" за один бойовий виліт

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 червня 2024, 10:32
Льотчик винищувача МіГ-29 розповів, як збив два Шахеди за один бойовий виліт
фото Повітряних сил

Збивати малорозмірні та малошвидкісні ударні дрони ворога для авіації непросто, але українські льотчики добре підготовлені та багато тренуються ефективно боротися з ударними БплА Shahed.

Джерело: пресслужба повітряного командування "Захід"

Деталі: Зокрема повітряники поділилися історією льотчика-винищувача Севастопольської бригади тактичної авіації, який збив два Shahed за один бойовий виліт.

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"Відчуття впевненості було. Підіймався в небо з одного з оперативних аеродромів. Перед польотом "привітався" з літаком, подумки сказав, що маємо збити Shahed", - розповідає пілот Павло.

Після того, як він знищив один ударний дрон, отримав завдання на знищення ще однієї цілі.

"Тоді я знову сказав подумки своєму літаку: Ми маємо з тобою зробити це, збити й другого", - сміється Павло. – І ми це зробили. Ніч була безсонна, але результативна для мене і закінчилася спокійним ранком для українців, на яких були націлені ці два ворожих дрони".

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Пряма мова: "Збивати малорозмірні і малошвидкісні ударні дрони не так просто, як здається. Треба все ретельно прорахувати: швидкість літака, свої маневри в небі. Та ми добре підготовлені, багато тренувалися і тренуємося, аби ефективно боротися з ударними БплА Shahed. Звичайно, відчуваєш радість, що вдалося знищити ціль. Але це триває лічені секунди, далі знову зосерджуєшся на виконанні наступних польотних завдань".

Деталі: Пілот додає, що виявити ціль допомагають бойові розрахунки радіотехнічних підрозділів, зайти на неї – персонал пунктів наведення авіації. Це злагоджена робота великого колективу.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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