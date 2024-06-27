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В Орбана вимагають визнати усе Закарпаття "традиційно угорським"

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 червня 2024, 11:16
В Орбана вимагають визнати усе Закарпаття традиційно угорським
Місто Берегове, фото: Getty Images

Серед 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців, зокрема, йдеться про Закарпатську область, де за переписом 2001 року та у попередні роки частка угорців складала понад 10%.

Джерело: стаття "ЄвроПравди", в якій наводяться всі угорські вимоги

Деталі: Ця норма є й у чинному законодавстві України: йдеться про міста і села "зі значною кількістю" представників меншини (від 15%) та з "традиційним" проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років).

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Однак Будапешту цього виявилось замало, і там почали вимагати автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

В уряді Орбана вимагають скасування норми про 10% у принципі: тобто якщо хоч скількись жило традиційно – то це "угорська" територія.

Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі й зробити присвоєння статусу автоматичним.

ВІДЕО ДНЯ

Від Угорщини категорично звучить вимога про те, щоби використовувати лише перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі.

Ключовим є те, що в уряді Орбана прямо називають цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог.

Причиною цього є те, що в Орбана бачать, що частка угорського населення на Закарпатті впала нижче 10%. Нині Будапешт побачив шанс використати історичну можливість і шантажем змусити Україну повернути їм "угорськість".

Знати більше: "Нем тудом". Куди ведуть пропаганда, гроші та політика Орбана на Закарпатті

Передісторія:

  • Як відомо, наприкінці січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгорода передав українській стороні список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні.
  • Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступ із Європейським Союзом, підтвердила готовність України виконати угорські вимоги.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди"Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС

Теми: УгорщинаУкраїна
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