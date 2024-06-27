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У Орбана требуют признать все Закарпатье "традиционно венгерским"

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 27 июня 2024, 11:16
У Орбана требуют признать все Закарпатье традиционно венгерским
город Берегово, фото: Getty Images

Среди 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств ключевым камнем преткновения является определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров, в частности, речь идет о Закарпатской области, где по переписи 2001 года и в предыдущие годы доля венгров составляла более 10%.

Источник: статья "ЕвроПравды", в которой приводятся все венгерские требования

Детали: Эта норма есть и в действующем законодательстве Украины: речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).

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Однако Будапешту этого оказалось мало, и там начали требовать автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

В правительстве Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе: то есть если хоть сколько-то жило традиционно – то это "венгерская" территория.

Также Венгрия требует от Украины отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.

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От Венгрии категорически звучит требование о том, чтобы использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое.

Ключевым является то, что в правительстве Орбана прямо называют этот блок определяющим для всего комплекса из 11 требований.

Причина этого в том, что у Орбана видят, что доля венгерского населения на Закарпатье упала ниже 10%. Сейчас Будапешт увидел шанс использовать историческую возможность и шантажом заставить Украину вернуть им "венгерскость".

Узнать больше: "Нем тудом". Куда ведут пропаганда, деньги и политика Орбана на Закарпатье

Предыстория:

  • Как известно, в конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине.
  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, возглавляющая украинскую делегацию на переговорах о вступлении с Европейским Союзом, подтвердила готовность Украины выполнить венгерские требования.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды"Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС

Темы: ВенгрияУкраина
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