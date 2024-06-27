Три велосипедистки збірної України дістали травми в результаті ДТП

Внаслідок ДТП на Львівщині травми отримали три велосипедистки збірної України – поліцейські встановлюють обставини події.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12.50 26 червня на автодорозі "Східниця-Пісочна" поблизу села Солонське Дрогобицького району.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Peugeot 407", 47-річний львів’янин, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 17-річною жителькою Київської області, внаслідок чого спортсменка зіткнулася ще з двома колежанками, 17-річними мешканками Миколаївської та Київської областей.

Усі дівчата є членами збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження їх було шпиталізовано.

За фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Вказано, що правоохоронці встановлюють обставини події.