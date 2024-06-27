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Три велосипедистки сборной Украины травмированы в результате ДТП

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июня 2024, 11:16
Три велосипедистки сборной Украины травмированы в результате ДТП
фото полиции

В результате ДТП на Львовщине травмы получили три велосипедистки сборной Украины – полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: полиция Львовской области

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.50 26 июня на автодороге "Сходница-Песочная" вблизи села Солонское Дрогобычского района.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Peugeot 407", 47-летний львовянин, совершил столкновение с велосипедисткой, 17-летней жительницей Киевской области, в результате чего спортсменка столкнулась еще с двумя коллегами, 17-летними жительницами Николаевской и Киевской областей.

Все девушки являются членами сборной Украины по велоспорту и осуществляли командную тренировку. В результате ДТП они получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Указано, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Темы: ДТПполицияЛьвовщина
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