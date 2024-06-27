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В Орбана хотіли, щоб Україна змінила виборчу систему, щоб допустити угорців у Раду

Сергій Сидоренко, Ірина КутєлєваЧетвер, 27 червня 2024, 12:14
В Орбана хотіли, щоб Україна змінила виборчу систему, щоб допустити угорців у Раду
ВІКТОР ОРБАН, ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Угорщина намагалась нав’язати Україні вимогу щодо гарантованого представництва національних менших у парламенті.

Джерело: стаття "Європейської правди" про 11 вимог щодо прав угорської меншини, висунутих урядом Віктора Орбана

Деталі: Як зазначено в статті, ця вимога стала однією з найпроблемніших з усього переліку, проте Угорщина отримала відмову у її втіленні.

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У Орбана спершу хотіли нав’язати Україні систему, що зараз діє в Угорщині, де представники кількох національних меншин мають гарантоване законом представництво у парламенті.

Утім, ця ідея виявилась політично неприйнятною, оскільки для її втілення треба змінити "захищений" розділ Конституції, що потребує проведення всеукраїнського референдуму.

Оскільки зараз в Україні діє воєнний стан, то така ідея є неможливою. Зважаючи на це, Угорщина вже сигналізує про можливість поступок у цьому питанні.

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Втім, Угорщина не планує відступати від своєї ідеї щодо скасування Україною законодавчої вимоги для всіх обраних посадовців знати державну мову і виступати нею на засіданнях рад, до яких ті обрані.

На практиці це означає, що депутатом облради або навіть Верховної Ради може стати український угорець, який не володіє українською.

Список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні, передав українській стороні угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто під час візиту на Закарпаття у січні.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступ із Європейським Союзом, підтвердила готовність України виконати угорські вимоги у рамках вступу України в ЄС.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС

Теми: УгорщинаОрбанКиїв
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