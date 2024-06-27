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У Орбана хотели, чтобы Украина изменила избирательную систему, чтобы допустить венгров в Раду

Сергей Сидоренко, Ирина КутелеваЧетверг, 27 июня 2024, 12:14
У Орбана хотели, чтобы Украина изменила избирательную систему, чтобы допустить венгров в Раду
ВИКТОР ОРБАН, ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Венгрия пыталась навязать Украине требование о гарантированном представительстве национальных меньшинств в парламенте.

Источник: статья "Европейской правды" об 11 требованиях относительно прав венгерского меньшинства, выдвинутых правительством Виктора Орбана

Детали: Как указано в статье, это требование стало одним из самых проблемных из всего перечня, однако Венгрия получила отказ в его воплощении.

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У Орбана сначала хотели навязать Украине систему, которая сейчас действует в Венгрии, где представители нескольких национальных меньшинств имеют гарантированное законом представительство в парламенте.

Впрочем, эта идея оказалась политически неприемлемой, поскольку для ее воплощения надо изменить "защищенный" раздел Конституции, что требует проведения всеукраинского референдума.

Поскольку сейчас в Украине действует военное положение, то такая идея невозможна. Несмотря на это, Венгрия уже сигнализирует о возможности уступок в этом вопросе.

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Впрочем, Венгрия не планирует отступать от своей идеи об отмене Украиной законодательного требования для всех избранных должностных лиц знать государственный язык и выступать на нем на заседаниях советов, в которые те избраны.

На практике это означает, что депутатом облсовета или даже Верховной Рады может стать украинский венгр, не владеющий украинским языком.

Список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине, передал украинской стороне венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто во время визита на Закарпатье в январе.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая возглавляет украинскую делегацию на переговорах о вступлении с Европейским Союзом, подтвердила готовность Украины выполнить венгерские требования в рамках вступления Украины в ЕС.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС

Темы: ВенгрияОрбанКиев
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