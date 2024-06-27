Рятувальники дістали чоловіка з-під потяга метро у Києві: ампутації вдалося уникнути

У Києві рятувальники успішно деблокували чоловіка, який впав на колії метро.

Джерело: ДСНС

Деталі: 27 червня о 10:56 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" потрапила людина. Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга, знаходився чоловік із затиснутими ногами.

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Рятувальники взялися до деблокування потерпілого. Об 11:57 потерпілого дістали з-під вагону метро.

Повідомляється, що останній – у шоковому стані. Обійшлося без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передали працівникам швидкої.

Що передувало: У четвер 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. Чотири станції київського метро на червоній лінії були зачинені на вхід для пасажирів. Йшлося про станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна".

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Наразі рух відновлено.