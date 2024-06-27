Спасатели достали мужчину из-под поезда метро в Киеве: ампутации удалось избежать

В Киеве спасатели успешно деблокировали мужчину, который упал на пути метро.

Источник: ГСЧС

Детали: 27 июня в 10:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение от дежурного метрополитена о том, что на рельсы под прибывающий поезд на станции метро "Университет" попал человек. Как оказалось, на станции метро на рельсах под первым вагоном поезда, находился человек с зажатыми ногами.

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Спасатели приступили к деблокированию пострадавшего. В 11:57 пострадавшего достали из-под вагона метро.

Сообщается, что последний - в шоковом состоянии. Обошлось без травматической ампутации нижних конечностей. Пострадавшего передали работникам скорой помощи.

Что предшествовало: В четверг 27 июня на станции "Университет" пассажир попал под поезд. Четыре станции киевского метро на красной линии были закрыты на вход для пассажиров. Речь шла о станциях "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная".

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Сейчас движение возобновлено.