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У Росії заявили, що відловили тисячі мігрантів та відправили їх на війну в Україну

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 червня 2024, 13:09
У Росії заявили, що відловили тисячі мігрантів та відправили їх на війну в Україну
ілюстративне фото Getty Images

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін похвалився, що влада почала відловлювати мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство та відправляти їх на загарбницьку війну в Україну – вже схопили 30 тисяч іноземців, 10 тисяч з яких відправили на фронт.

Джерело: російський "Интерфакс", Meduza

Пряма мова: "Ми почали реалізовувати положення Конституції і наших законів про те, що особи, які набули громадянство (РФ), мають стати на військовий облік і, в разі необхідності, взяти участь у спеціальній військовій операції".

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Деталі: За його словами, слідчі "понад 30 тис. (осіб) уже відловили таких, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".

"Уже близько 10 тис. із них відправлено в зону спеціальної військової операції (так росіяни називають свою загарбницьку війну в Україні - ред.)", - сказав він.

"Нам кажуть: "Навіщо вони там потрібні ці товариші?" - рити окопи й укріплення створювати. Для цього потрібні дійсно хороші робочі руки. Вони сьогодні поповнюють ряди наших тилових підрозділів", - заявив Бастрикін.

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Під час виступу він запропонував змінити міграційну політику в Росії: "Я вважаю, найголовніше - змінити міграційну політику Росії, точно обгрунтувати необхідність, а можливо, навіть взагалі зробити так, щоб внутрішніми ресурсами вирішити свої політичні, економічні, національні та інші проблеми", - сказав він.

Повідомляється, що російські правоохоронні органи регулярно влаштовують рейди на підприємства, де працюють трудові мігранти. Їм вручають повістки або відвозять у військові комісаріати. Мігрантам без громадянства РФ обіцяють у прискореному порядку видати російські паспорти, якщо вони підпишуть контракт із Міноборони.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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