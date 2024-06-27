В России заявили, что отловили тысячи мигрантов и отправили их на войну в Украину

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин похвастался, что власти начали отлавливать мигрантов, которые недавно получили российское гражданство и отправлять их на захватническую войну в Украину - уже схватили 30 тысяч иностранцев, 10 тысяч из которых отправили на фронт.

Источник: российский "Интерфакс", Meduza

Прямая речь: "Мы начали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, которые приобрели гражданство (РФ), должны стать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции".

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Детали: По его словам, следователи "более 30 тыс. (лиц) уже отловили таких, которые получили гражданство, но не желают стать на воинский учет, поставили на учет".

"Уже около 10 тыс. из них отправлены в зону специальной военной операции (так россияне называют свою захватническую войну в Украине - ред.)"", - сказал он.

"Нам говорят: "Зачем они там нужны эти товарищи?" - рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений", - заявил Бастрыкин.

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Во время выступления он предложил изменить миграционную политику в России: "Я считаю, самое главное - изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а возможно, даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", - сказал он.

Сообщается, что российские правоохранительные органы регулярно устраивают рейды на предприятия, где работают трудовые мигранты. Им вручают повестки или отвозят в военные комиссариаты. Мигрантам без гражданства РФ обещают в ускоренном порядке выдать российские паспорта, если они подпишут контракт с Минобороны.