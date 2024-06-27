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Стали відомими 11 умов щодо меншин, які Угорщина висунула Україні для вступу до ЄС

Сергій Сидоренко, Ірина КутєлєваЧетвер, 27 червня 2024, 13:30
Стали відомими 11 умов щодо меншин, які Угорщина висунула Україні для вступу до ЄС
ВІКТОР ОРБАН, ФОТО: GETTY IMAGES

"Європейська правда" опублікувала перелік з 11 вимог щодо нацменшин, які Угорщина висунула Україні в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ країни в ЄС.

Джерело: стаття "Європейської правди", в якій наводяться всі угорські вимоги

Деталі: Досі угорські вимоги були непублічними. Україна отримала цей список ще у січні від глави угорського МЗС Петера Сійярто.

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Відтоді тривають переговори щодо нього, але весь цей час угорська сторона виступає проти оприлюднення списку.

Крім того, щоб виконати угорський ультиматум, віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина була змушена виголосити заяву про те, що українська сторона налаштована повністю втілити 11 вимог від Угорщини.

З цього переліку половина стосується угорськомовної освіти, зокрема, забезпечення використання угорської мови в усьому освітньому процесі, можливість отримати переклад угорською завдань ЗНО та національного мультипредметного тесту, запровадження статусу "заклад загальної середньої освіти національної спільноти" тощо.

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Також є пункти щодо статусу територій, де історично проживають українські угорці, наприклад, автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Деякі з цих пунктів є проблемними і досягти компромісів щодо них не вдається.

Ще частина угорських вимог стосується політичного представництва національних меншин, зокрема, вимога щодо гарантованого представництва національних менших у парламенті. Утім, через неможливість втілення цієї ідеї Будапешт вже почав давати сигнали про готовність від неї відмовитись, хоч і не зняв вимогу повністю.

Як зазначено у статті, деталі списку поступово змінюються та уточнюються угорською стороною під час переговорів. Консультації за документом тривають.

Повний перелік вимог Угорщини з відомими "ЄвроПравді", але не остаточними деталями переговорів, можна прочитати за посиланням.

Теми: УгорщинаЄСУкраїна
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