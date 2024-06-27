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Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 червня 2024, 14:39
Найближчими днями в Україні буде спекотно й без опадів
ілюстративне фото Unsplash

У більшості областей України 28 червня без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжях морів до 23°, удень 26-31°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

29 червня в Україні без опадів, лише в більшості західних областей удень короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжях морів до 23°, у східних областях 12-17°; удень 28-33°, на півдні місцями сильна спека 35°, у східних і більшості західних областей 25-30°.

У столиці в суботу опадів не очікують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

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Теми: погода
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