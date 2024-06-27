В ближайшие дни в Украине будет жарко и без осадков

В большинстве областей Украины 28 июня без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережьях морей до 23°, днем 26-31°.

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В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

29 июня в Украине без осадков, лишь в большинстве западных областей днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережьях морей до 23°, в восточных областях 12-17°; днем 28-33°, на юге местами сильная жара 35°, в восточных и большинстве западных областей 25-30°.

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В столице в субботу осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.